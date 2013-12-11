На Майдане собралось 25 тысяч человек

К 10 часам утра на Майдане Независимости собралось 25 тысяч митингующих.
На Майдане Независимости и возле здания КГГА собралось более 25 тысяч митингующих.
Об этом сообщили со сцены Евромайдана, передает УНИАН.
Напомним, как в ночь на 11 декабря силовики окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.
В МВД штурм объяснили "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.
Около 9 часов утра бойцы "Беркута" прибыли под здание КГГА и пошли на штурм, однако митингующим удалось отбиться – спецназовцев поливали водой и забрасывали поленьями.
Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".