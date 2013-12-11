Анти-Майдан в Мариинском парке слушает нардепов-регионалов и "Любэ"

В Мариинском парке продолжается анти-Майдан – митинг сторонников Партии регионов, который представители этой политической силы объявили "бессрочным".

Перед участниками акции уже выступила нардеп-регионал Елена Бондаренко, которая многократно поблагодарила митингующих за поддержку ПР, сообщает Главком.

Со сцены звучат песни группы "Любэ".

По данным издания, с самого утра в районе станции метро "Арсенальная" начали собираться "титушки", которые прячут свои лица под платками и шарфами. Они пристают к пассажирам и прохожим, выясняют, не планируют ли они идти на митинг на Майдане Незхависимости, толкают людей и хамят окружающим.

Напомним, 11 декабря на анти-Майдане собрались несколько сотен митигующих.

Как ранее писал "Главред", 11 ноября власти предприняли еще одну попытку силового разгона Евромайдана. В настоящее время на Майдане после ночного штурма собираются десятки тысяч людей. Милиция перекрыла доступ со стороны Европейской площади. Станции метро "Майдан" и "Крещатик" закрыты на вход и выход. ГАИ заблокировала подъезды к центру города.