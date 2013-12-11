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Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео liga.net
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Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео facebook.com/oksana.denysova.9
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Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео УНН
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Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео УНН
-
Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео liga.net
-
Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео liga.net
-
Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео liga.net
-
Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео liga.net
-
Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео liga.net
-
Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео liga.net
Бойцы спецподразделения "Беркут" и правоохранители попытались прорваться к зданию КГГА, сообщает корреспондент УНН.
Активисты, которые забаррикадировались в КГГА, поливали правоохранителей холодной водой, а митингующие, стоящие вокруг здания и скандирующие "Ганьба!", пытаются оттеснить правоохранителей к автобусам.
Под зданием собралось более 2 тысяч человек.
Напомним, под зданием КГГА протестующие подожгли автобус "Беркута".
Напомним, сегодня ночью тысячи силовиков окружили Майдан и начали штурм баррикад. Противостояние длилось несколько часов.
Утром сотрудники "Беркута" пытались штурмом взять здание КГГА, но митингующие пока держат оборону.
фото; видео: УНН ; youtube.com; liga.net