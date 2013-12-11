Как "Беркут" пытался штурмовать КГГА: опубликованы фото и видео

Бойцы спецподразделения "Беркут" и правоохранители попытались прорваться к зданию КГГА, сообщает корреспондент УНН.

Активисты, которые забаррикадировались в КГГА, поливали правоохранителей холодной водой, а митингующие, стоящие вокруг здания и скандирующие "Ганьба!", пытаются оттеснить правоохранителей к автобусам.

Под зданием собралось более 2 тысяч человек.

Напомним, под зданием КГГА протестующие подожгли автобус "Беркута".

Напомним, сегодня ночью тысячи силовиков окружили Майдан и начали штурм баррикад. Противостояние длилось несколько часов.

Утром сотрудники "Беркута" пытались штурмом взять здание КГГА, но митингующие пока держат оборону.

фото; видео: УНН ; youtube.com; liga.net