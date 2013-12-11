Евромайдан вернул позиции, отбитые "Беркутом", и опять ставит баррикады

Активисты Евромайдана вернулись на позиции, с которых ночью были оттеснены "Беркутом".
Митингующие вернулись на позиции Евромайдана, которое были отбиты ночным штурмом "Беркута".
Об этом сообщает УНИАН.
Протестующие начали возводить новые баррикады взамен разобранных.
Тем временем, "Беркут" остается на Майдане – спецназовцы находятся в автобусах, из которых пока не выходят.
Кроме того, милиционеры выстроились у дома на Крещатике 7/11, шеренгу правоохранителей обступили протестующие.
Второй кордон милиции, находящийся возле Европейской площади, остается – людей на Майдан не пропускают.
Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".