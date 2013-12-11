"Беркут" и спецвойска покидают Евромайдан

Автобусы с бойцами спецвойск и "Беркута" покидают Майдан.

Бойцы Внутренних войск покинули Крещатик и пошли в сторону улицы Прорезной.

На улице Прорезной около 1 тысячи протестующих окружили автобусы с бойцами внутренних войск и требуют, чтобы они уехали, пишет УНИАН.

На улице стоят два автобуса и две грузовые машины.

Обе машины отъехали под возгласы протестующих "Молодцы", а автобус люди толкают сами вверх по улице Прорезной в сторону улицы Пушкинской.

Также бойцы "Беркута" покидают Майдан Независимости, возвращаясь к автобусам.

Сейчас на Майдане и возле здания Киевской городской государственной администрации собрались уже 25 тыс. человек.

Сейчас со сцены звучит украинская музыка. Бойцы спецподразделения "Беркут" массово покидают свои посты на Майдане Независимости.Ранее правоохранители ослабили оцепление Майдана со стороны улицы Институтской. Кроме того, бойцы "Беркута" и внутренних войск МВД Украины отходят от Дома профсоюзов. Они отступают по улице Костельной в сторону Трехсвятительской. За ними следуют милицейские автобусы, пишет ЛигаБизнесИнформ.

С Майдана отъехало около десяти автобусов. Таким образом, сейчас Крещатик полностью свободен как со стороны Европейской площади, так и со стороны Бессарабки.

Как сообщалось, сегодня ночью тысячи силовиков окружили Майдан и начали штурм баррикад. Противостояние длилось несколько часов.

Утром бойцы "Беркута" пытались штурмом взять здание КГГА, но митингующие отбили атаку силовиков. Также под Киевсоветом подожгли автобус "Беркута".