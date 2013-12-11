Ночной штурм Евромайдана: опубликованы новые фото

Спецназ атаковал Евромайдан окола часу ночи. Силовики пошли на штурм баррикад на улице Институтской. Первая атака была отбита, позже разбор баррикад все же начался. Во время штурма зазвонили колокола Михайловского собора. Ночью на Институтской произошли стычки митингующих и силовиков, после ситуация успокоилась.

В милиции объяснили, что, штурмуя Евромайдан, выполняют решение суда об освобождении проезжей части Крещатика. Также правоохранители обещали не разгонять палаточный городок на Майдане Независимости, а лишь разблокировать дороги в центре Киева.

Кроме того. свои действия силовики назвали "благоустройством территории".

Напомним, в настоящее время на Майдане собираются десятки тысяч людей. Милиция перекрыла доступ со стороны Европейской площади. Станции метро "Майдан" и "Крещатик" закрыты на вход и выход. ГАИ заблокировала подъезды к центру города.