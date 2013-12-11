Захарченко заявил, что никакого разгона Евромайдана не будет

В МВД говорят, что уже несколько суток в центре Киева наблюдается транспортный коллапс. Уровень заторов на дорогах столицы достиг 10 баллов.
Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что никакого разгона Евромайдана не будет.
Об этом сообщается на официальном сайте МВД.
"Хочу всех успокоить - никакого разгона Майдана не будет. Никто не посягает на право граждан на мирный протест. Однако нельзя игнорировать права и законные интересы других граждан. Нормальное функционирование столицы не должно быть нарушено", - заявил министр.
По его словам, уже несколько суток в центре Киева наблюдается транспортный коллапс. Уровень заторов на дорогах столицы достиг максимального значения – 10 баллов.
Главные транспортные артерии города перекрыты баррикадами, необходимость и целесообразность возведения которых вызывает огромные сомнения, считает он.
"Кроме того, ради их возведения безжалостно уничтожаются деревья и коммунальное имущество, которое принадлежит территориальной общине Киева", - подчеркивает Захарченко.
Он также утверждает, что в органы внутренних дел поступают многочисленные жалобы, в подавляющем большинстве – от жителей центральной части столицы, по поводу невозможности проезда к собственным домам и отсутствия нормального отдыха ночью.
"Нужно, чтобы бесперебойно функционировали городской транспорт и экстренные службы: спасатели, скорая помощь, коммунальщики. Разблокирование улиц осуществлено во исполнение постановления административного суда о запрете блокирования транспортных коммуникаций", - отмечает министр.
"Задача милиции – обеспечить охрану общественного порядка при исполнении решения суда. Еще раз напоминаю, что митингующие своими действиями нарушают права других сограждан, поэтому призываю участников акций уважать требования Закона", - заявил Захарченко.
Напомним, около часа ночи 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад активистов.
В МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.
По состоянию на 10.30 Внутренние войска и бойцы "Беркута" отошли от Майдана Независимости.
Утром бойцы "Беркута" пытались штурмом взять здание КГГА, но митингующие отбили атаку силовиков. Также под Киевсоветом подожгли автобус "Беркута".