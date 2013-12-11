Азаров: народ поддерживает приостановку Ассоциации с Европой

Народ Украины поддерживает решение Кабмина о приостановке евроинтеграции.

Такое мнение выразил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание правительства, передает РИА Новости.

"Согласно социологическим опросам, только 30% считает Соглашение об ассоциации очень выгодным", — отметил Азаров.

Также он подчеркнул, что у Кабмина есть поддержка людей в решении приостановить евроинтеграцию.

"У правительства есть поддержка людей в решении не подписывать соглашение (об ассоциации) именно сейчас, так что не все так однозначно в обществе, как в лозунгах на Майдане", - подчеркнул Азаров.

Напомним, 21 ноября Кабмин решил приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Это решение вызвало волну протестов среди сторонников евроинтеграции, митинги в Киеве продолжаются до сих пор.