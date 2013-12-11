Представитель Белого дома раздает чай и еду на Майдане: опубликовано фото

Сейчас на Майдане Независимости в Киеве находится заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая раздает хлеб и носит подносы с едой протестующим.

Об этом со сцены Евромайдана сказал лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, передает УНИАН.

"Сейчас на Майдане раздает хлеб и носит подносы с едой заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд", - сказал Яценюк и попросил поприветствовать ее.

Как сообщалось ранее, заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев 10 декабря.



"Главред" ранее писал, что глава МВД Виталий Захарченко заявил, что никакого разгона Евромайдана не будет.

Напомним, около часа ночи 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад активистов.

В МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По состоянию на 10.30 Внутренние войска и бойцы "Беркута" отошли от Майдана Независимости.

Утром бойцы "Беркута" пытались штурмом взять здание КГГА, но митингующие отбили атаку силовиков. Также под Киевсоветом подожгли автобус "Беркута".

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".

фото: Твиттер Джеффри Пайетта