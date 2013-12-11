Кабмин окружили милиция и "титушки"

Возле здания Кабинета министров Украины собираются бойцы спецназа МВД и молодые люди спортивной внешности. Бойцы приведены в боевую готовность.

К Кабмину подъехали два больших автобуса с примерно 60 бойцами МВД. Правоохранителям выдают щиты и сухие пайки, сообщает УНИАН.

Пока неизвестно, останутся ли бойцы возле Кабмина, или отправятся куда-нибудь еще. Кроме того, внутри кольца сотрудников МВД видны люди в спортивных костюмах.

В настоящее время все улицы на подъездах к Кабмину (Садовая, Институтская и Грушевского) забаррикадированы пустыми автобусами. Пока все спокойно.

Напомним, сегодня состоялось очередное заседание правительства, на котором премьер-министр Николай Азаров заявил о замедлении выплаты долгов по зарплатам и соцвыплатам. В этом он обвинил протесты Евромайдана и блокирование активистами здания Кабмина.

Как ранее писал "Главред", 11 ноября власти предприняли еще одну попытку силового разгона Евромайдана. В настоящее время на Майдане после ночного штурма собираются десятки тысяч людей. Милиция перекрыла доступ со стороны Европейской площади. Станции метро "Майдан" и "Крещатик" закрыты на вход и выход. ГАИ заблокировала подъезды к центру города.