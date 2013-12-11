Азаров: применения силы против мирных митингующих никогда не будет, понятно?

Применения силы против мирных митингующих никогда не будет.

Об этом заявил премьер Николай Азаров, открывая заседание правительства.

"Никакого применения силы против мирных митингующих никогда не будет. Понятно? Успокойтесь! Речь идет только о расчистке дорог для жизнеобеспечения Киева", - сказал премьер.

Азаров напомнил, что сейчас зима и надо расчищать дороги.

Напомним, сегодня ночью бойцы "Беркута" и Внутренних войск попытались вытеснить митингующих с Майдана.

По имеющейся информации, пострадали несколько человек, в том числе народные депутаты.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".