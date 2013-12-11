После штурма Майдана украинская власть потеряла доверие Евросоюза - МИД Литвы

Украинская власть за последнее время, особенно этой ночью во время штурма Евромайдана, потеряла много доверия.

Об этом заявил министра иностранных дел Литвы, страны, которая сейчас председательствует в ЕС, Линас Линкявичус.

Он призвал прекратить насилие и предпринять немедленные шаги для восстановления доверия.

"Мой призыв к украинской власти - немедленно прекратить насильственные действия и провокации, расследовать все случаи применения силы и наказать ответственных. Украинская власть за последнее время, особенно этой ночью, потеряла много доверия. Только сделав немедленные шаги для соблюдения европейских ценностей, они могут начать путь к восстановлению доверия", - говорится в заявлении.

По его словам, события на Майдане Независимости показали "сознательный выбор, и украинская власть выступает против европейского пути, выбор, который совершенно противоположен тому, о чем президент Янукович говорил публично", отметил дипломат.

"Главред" ранее писал, что глава МВД Виталий Захарченко заявил, что никакого разгона Евромайдана не будет.

Напомним, около часа ночи 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад активистов.

В МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Сейчас Внутренние войска и бойцы "Беркута" отошли от Майдана Независимости.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".