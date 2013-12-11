В Киеве дипломаты Европы обсуждают штурм Майдана

В Киеве сейчас Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон обсуждает события прошедшей ночи в Киеве, где спецвойска и бойцы "Беркута" разгоняли Евромайдан, с послами 25 стран ЕС.

Об этом сообщается на страничке Евромайдана в Facebook.

"Главред" ранее писал, что глава МВД Виталий Захарченко и премьер Николай Азаров заявили, что никакого разгона Евромайдана и применения силы против митингующих не будет.

Напомним, около часа ночи 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад активистов.

В МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Сейчас Внутренние войска и бойцы "Беркута" отошли от Майдана Независимости.

Утром бойцы "Беркута" пытались штурмом взять здание КГГА, но митингующие отбили атаку силовиков. Также под Киевсоветом подожгли автобус "Беркута".

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".

фото: Facebook