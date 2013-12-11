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Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото tsn.ua
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото liga.net
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото liga.net
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото liga.net
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото liga.net
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото liga.net
-
Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото liga.net
На Евромайдане активисты заново отстраивают баррикады и убирают территорию после неудавшегося ночного штурма спецвойск и "Беркута".
Сейчас на Майдане обстановка спокойная, митингующие восстанавливают баррикады на Крещатике возле ЦУМа и на Институтской у Октябрьского дворца, пишет ЛигаБизнесИнформ.
Тысячи украинцев уже собрались на Майдане.
Между тем, как сообщал "Главред", милиция и "титушки" усиливает кордоны вокруг правителсьтвенного квартала, где находятся госучреждения.
Напомним, около часа ночи 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад активистов.
В милиции назвали штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.
Сейчас Внутренние войска и бойцы "Беркута" отошли от Майдана Независимости.
Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".
фото: ТСН, ЛигаБизнесИнформ.