Евромайдан после штурма "Беркута" восстанавливает баррикады: опубликованы фото

На Евромайдане активисты заново отстраивают баррикады и убирают территорию после неудавшегося ночного штурма спецвойск и "Беркута".

Сейчас на Майдане обстановка спокойная, митингующие восстанавливают баррикады на Крещатике возле ЦУМа и на Институтской у Октябрьского дворца, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Тысячи украинцев уже собрались на Майдане.

Между тем, как сообщал "Главред", милиция и "титушки" усиливает кордоны вокруг правителсьтвенного квартала, где находятся госучреждения.

Напомним, около часа ночи 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад активистов.

В милиции назвали штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Сейчас Внутренние войска и бойцы "Беркута" отошли от Майдана Независимости.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".

фото: ТСН, ЛигаБизнесИнформ.