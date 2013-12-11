Азаров о Евромайдане: митинги не могут управлять страной

Митингующие на Майдане Независимости - это не вся Украина, и митинги не могут управлять государством.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства, пишет УНИАН.

"Со всем искренним уважением к людям, которые мирно выражают свою позицию на Майдане, нельзя не осознавать, что они - далеко не вся Украина. Аксиомой является то, что митинги не могут управлять государством. Когда большевики в прошлом веке применили такой способ управления, это, как известно, плохо закончилось", - сказал премьер.

Он также посоветовал оппозиции оставить "романтические иллюзии" и, вместо концертов на Майдане, готовить предвыборные программы и планы решения экономических проблем.

По его словам, "главный инструмент демократии - не митинг с концертами, а выборы".

"Все политические силы, которые действительно придерживаются демократических ценностей, должны этот принцип оберегать и поддерживать. И готовиться к следующим выборам, разрабатывая политические программы и конструктивный повестку дня для страны: как скачать работу на наших предприятиях, сохранить рабочие места, как найти средства для модернизации экономики в соответствии с европейскими техническими нормами, как создать лучшие условия для ассоциации с Евросоюзом?.. На все эти вопросы Майдан ответ не может дать", - пояснил Азаров.

По его словам, без решения "таких болезненных вопросов желать быть частью Европы - не более, чем романтические иллюзии".



Напомним, ранее Азаров заявил, что применения силы против мирных митингующих никогда не будет.

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