МИД Польши рассказал о "подлых действиях украинских властей"

Применение силы против мирных демонстрантов Евромайдана грозит серьезными последствиями для украинской власти.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в Twitter, передает "ЛигаБизнесИнформ".

"Подлые действия украинских властей рискуют привести к эскалации конфликта и серьезным последствиям. Мирные протесты должны решаться за круглым столом, только тогда решения будут значимы", - уверен Сикорский.

Ранее польские дипломаты призвали немедленно освободить задержанных 11 декабря и наказать виновных в действиях против украинских граждан.

При этом в МИД Польши сообщили, что вызвали посла Украины в Польше, чтобы получить объяснения о ситуации в Киеве.

Отметим, что премьер Николай Азаров, открывая заседание Кабмина, гневно опроверг силовой разгон Евромайдана.

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