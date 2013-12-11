МИД Польши рассказал о "подлых действиях украинских властей"

Министр иностранных дел Польши назвал "подлыми" действия украинской власти на Евромайдане.
Применение силы против мирных демонстрантов Евромайдана грозит серьезными последствиями для украинской власти.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в Twitter, передает "ЛигаБизнесИнформ".
"Подлые действия украинских властей рискуют привести к эскалации конфликта и серьезным последствиям. Мирные протесты должны решаться за круглым столом, только тогда решения будут значимы", - уверен Сикорский.
Ранее польские дипломаты призвали немедленно освободить задержанных 11 декабря и наказать виновных в действиях против украинских граждан.
При этом в МИД Польши сообщили, что вызвали посла Украины в Польше, чтобы получить объяснения о ситуации в Киеве.
Отметим, что премьер Николай Азаров, открывая заседание Кабмина, гневно опроверг силовой разгон Евромайдана.
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