Кировоградский "Беркут" отказался ехать в Киев на разгон Евромайдана - СМИ

Бойцы кировоградского "Беркута" отказались ехать в Киев из-за того, что им пришлось бы участвовать в разгоне протестующих на Майдане.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает кировоградское издание "Родной Кировоград".

По словам одного из командиров, решением было принято коллективно.

"Несмотря на угрозы и возможные санкции против нас, весь личный состав - 220 бойцов, отказались грузиться в автобусы. Шесть автобусов в ночи не выехали на Киев", - рассказал один из командиров "Беркута".

Командиров подразделений, по неофициальной информации, отстранили от исполнения обязанностей.

Также в Facebook народный депутат от "Батькивщины" Александр Бригинец написал, что десять "беркутовцев" отказались участвовать в штурме Евромайдана.

"Главред" ранее писал, что глава МВД Виталий Захарченко заявил, что никакого разгона Евромайдана не будет.

Напомним, около часа ночи 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад активистов.

В МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".