Оппозиция объявила мобилизацию на Майдане: "Героев ночных баррикад нужно срочно сменить"

Штаб национального сопротивления снова объявляет мобилизацию и просит людей срочно идти Майдан Независимости.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте "Батькивщины".

"Активистам Майдана удалось сделать невероятное - отстоять всю ночь и не дать силовикам выполнить преступные приказы и разогнать мирную акцию. Однако этих героев из ночных баррикад надо срочно сменить, поскольку они теряют силы", - сказано в сообщении.

Штаб национального сопротивления призывает людей, особенно мужчин, срочно выходить на Майдан, "чтобы вместе отстоять свое право на мирный протест и лучшую жизнь".

"Только своим присутствием каждый из вас может усилить оборону Майдана. Чем больше людей будет там, тем меньше вероятность противоправных действий со стороны власти", - подчеркивается в сообщении.

Также стало известно, что Киево-Могилянская академия объявила мобилизацию студентов, чтобы отправиться на Майдан.

Напомним, сегодня около1 часа ночи 11 декабря, несколько тысяч сотрудников спецподразделения "Беркут" окружили Майдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".

фото: liga.net