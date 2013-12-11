Машинист киевского метро призвал пассажиров ехать на Майдан

Машинист одного из поездов на "красной ветке" метро призвал пассажиров ехать на Евромайдан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ольга Хоменко.

"Один из героев сегодняшнего дня для меня – это машинист на красной линии метро, который, пока поезд ехал от станции "Крещатик" до "Театральной", рассказывал людям о том, что сегодня ночью происходило на Майдане. И призвал всех, кто может, выходить на "Театральной" и идти поддерживать наш народ", - сообщила она.

Напомним, расположенные в центре столицы станции метро долгое время были закрыты на вход и выход пассажиров. Их полноценная работа возобновилась только к 11 часам утра 11 декабря.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".