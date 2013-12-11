Валуев: Кличко на Евромайдане делает большую ошибку

Лидер УДАРа Виталий Кличко, поддерживая один вектор евроинтеграции, делает большую ошибку.

Такое мнение высказал экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев, комментируя последние события в Киеве, пишет Gazeta.ua.

"Украине действительно, нужно найти какое-то тройственное решение, и остаться в торговых и дружественных отношениях с Россией, без чего ей может быть очень трудно. Тяжело будет с ее внутренними экономическими проблемами. Также я считаю, что полное залезание, буквально по уши, в ЕС ничего хорошего Украине не сулит. Тем более ЕС односторонне нужны условия, которые не сообразуются с условиями Украины. А Кличко, поддерживая один вектор евроинтеграции, делает большую ошибку", - считает Валуев.

"Я отношусь к сегодняшнем событиям в Киеве - как к управляемому процессу кем-то извне, и, скорее всего, это должно было случиться чуть позже, но решили, что должно полыхнуть на фоне отказа в Вильнюсе пакту евроинтеграции", - сказал он.

Напомним, представители международного сообщества осудили сегодняшнюю попытку разгона Майдана. В частности, глава МИД Литвы заявил, что события на Майдане Независимости показали "сознательный выбор, и украинская власть выступает против европейского пути, выбор, который совершенно противоположен тому, о чем президент Янукович говорил публично".

Глава МИДа Польши Радослав Сикорский заявил, применение силы против мирных демонстрантов Евромайдана грозит серьезными последствиями для украинской власти.