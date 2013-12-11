Украина еще может спасти свое будущее – замгоссекретаря США после встречи с Януковичем

По мнению заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, у украинской власти все еще есть возможность повести страну по пути европейского будущего.

Об этом она заявила 11 декабря, комментируя встречу с Президентом Виктором Януковичем, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы четко дали понять: мы считаем, что все еще существует возможность, чтобы спасти европейское будущее Украины… И мы бы хотели видеть, что президент движется в этом направлении", – сказала она.

В то же время, Нуланд подчеркнула, что для осуществления этой цели украинская власть должна немедленно принять меры по обеспечению безопасности, возобновить переговоры с Европой и Международным валютным фондом.

"Все это еще возможно", – подчеркнула она.

По мнению замгоссекретаря США, ее встреча с Януковичем должна принести положительный результат.

"Я надеюсь, после нашего разговора, что Президент Янукович знает, что он должен делать", – сообщила Нуланд.

Она подчеркнула, что весь мир наблюдает за событиями в Украине, и хочет видеть лучшим ее будущее.

Напомним, заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев 10 декабря.

Как ранее писал "Главред", перед встречей с Януковичем, Виктория Нуланд провела некоторое время на Майдане Независимости, где она общалась как с протестующими, так и с солдатами спецназа. В частности, она разносила активистам Евромайдана хлеб и носила подносы с едой.

Как сообщалось, 11 ноября власти предприняли еще одну попытку силового разгона Евромайдана. В МВД штурм Майдана назвали "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По состоянию на 10.30 Внутренние войска и бойцы "Беркута" отошли от Майдана Независимости.

Видео: ТСН