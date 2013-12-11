Тысячи активистов из западных областей едут в Киев на Евромайдан

В Киев из Львоваи Тернополя для поддержки протестующих на Евромайдане едут тысячи человек.

Об этом заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Владимир Яворивский, сообщает РБК-Украина.

Около 30 тысяч львовских активистов, по его словам, намерены поддержать Евромайдан и участвовать во всех уличных протестах.

Схожая информация поступает и из Тернополя.

Как сообщается на страничке Евромайдана в Facebook Елена Левандовская, в Тернополе с 8 утра гудела сирена.

"Мэр города Сергей Надал попросил всех жителей собраться на центральной площади и призвал всех ехать в Киев. Сейчас массово закрываются предприятия, офисы. Крупнейший рынок автозапчастей и т.п." Мотор "- закрыт. Люди едут в Киев", - пишет она.

Напомним, около часа ночи 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад активистов.

В МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".