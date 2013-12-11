Оппозиция и Ющенко отказались прийти на "круглый стол" Кравчука

В среду, 11 декабря, в Киеве начался круглый стол, инициированный первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Однако лидеры оппозиционных сил - Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк - не пришли на мероприятие, сообщает УНИАН.

За круглым столом собрались: бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, а также спикер Верховной Рады Владимир Рыбак, вице-премьер Александр Вилкул, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, министр юстиции Елена Лукаш, глава Минздрава Раиса Богатырёва, народный депутат Владимир Литвин, председатель КГГА Александр Попов.

Также присутствуют представители духовенства и нескольких общественных организаций, в том числе представляющие интересы Майдана. Круглый стол проходит в Национальном дворце "Украина".

В то же время третий президент Виктор Ющенко отказался от участия в "круглом столе", поскольку оппозиция и общественность не принимает участие в его заседании, сообщает Громадське ТБ.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера состоялась встреча четырех президентов, на которой Виктору Януковичу в качестве способа выхода из кризиса предложили уволить премьера Николая Азарова.