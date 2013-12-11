"Беркут" готовился штурмовать Евромайдан под прикрытием снайперов: опубликованы фото

Штурм Евромайдана со стороны Европейской площади спецвойсками и "Беркутом" готовили под прикрытием группы снайперов.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет УНИАН.

По его словам, снайперы были подчинены напрямую "очень высокопоставленным командирам".

Также источник сообщил, что в 9.30 им поступила команда покинуть занимаемые позиции.

"Как только снайперы появились на улице, мы поняли, что скоро поступит команда и нам на отход", - сообщил на месте события один из руководителей подразделения "Беркут".

После этого команда на отход поступила около 300 бойцам "Беркута", которые уже находились в 40 метрах от сцены Евромайдана, на перекрестке улиц Институтской и Крещатика. После чего они быстро сели в рядом стоящие автобусы и покинули улицу Крещатик со стороны Европейской площади.

Ситуация резко изменилась в 9.30 утра, хотя еще за несколько минут до этого планировался штурм Евромайдана со стороны Европейской площади.

На месте штурмом руководил полковник киевского "Беркута" Сергей Косюк. Кроме того, на Крещатике со стороны Европейской площади было большое количество людей в гражданском с рациями, которые также наблюдали и руководили действиями силовиков.

В это же время, на сцене Евромайдана, несмотря на близость расположения спецподразделений, выступала Руслана и народные депутаты от оппозиции, информировавшие митингующих от происходящем. Они также призывали митингующих, среди которых было очень много женщин, двигаться, чтобы не замерзнуть.

Напомним, ночью, 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан с разных сторон и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

В милиции назвали штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории".

Лидеры оппозиции, призывают людей мобилизоваться и идти на Майдан, поддержать митингующих.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".

фото: УНИАН