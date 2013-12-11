Оппозиция объявила новую масштабную акцию на выходные: это будет Рубикон

На ближайших выходных, 14-15 декабря, оппозиция готовит очередную массовую акцию, на которой будут четко сформулированы требования к власти.

Об этом заявил один из лидеров оппозиции, экс-глава МВД Юрий Луценко, сообщает УНИАН.

"Это будет Рубикон, где определимся мы и они", - заявил Луценко и призвал матерей правоохранителей, бойцов Внутренних войск забрать своих сыновей, чтобы они не боролись с собственным народом.

По словам Луценко, каждый "должен определиться до пятницы, поддерживает ли он и дальше режим, который готовится 17 числа в Москве сдать Украину России".

Кроме того, Луценко заявил сегодняшним силовым сценарием на Майдане нынешняя власть фактически отрезала себе путь коммуникаций с западным миром.

Он отметил, что "сумел прочитать послание Януковича миру: "Европа, гудбай!".

По его словам, об этом свидетельствуют сегодняшние события ночью — попытка разгона Майдана.

"Для меня является очевидным, что Янукович, зная точно, что в Киеве находится высокое представительство Госдепартамента США и ЕС, боится этих переговоров и выполняет достигнутые ранее с президентом России Путиным договоренности по продаже Украины.

Он отметил, что в ближайшее время предусматривается "продажа украинской газотранспортной системы, поэтому любые контакты с западным миром для него (речь идет о Януковиче — Ред.) страшнее, чем данное слово о продаже Украины в Москве".

Луценко пошутил, что сегодня "с часа ночи до семи утра я получал приглашения четырех президентов на круглый стол и происходило это прямо на улице Институтской, и эти приглашения нам передавали около 1,5 тысяч работников ВВ и "Беркута".

Ранее "Главред" сообщал, что третий президент Виктор Ющенко и оппозиция отказались участвовать в "круглом столе", инициированному первым президентом Леонидом Кравчуком и посвященному поиску путей выхода из кризиса.

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