Кэтрин Эштон вновь приехала к Януковичу

В среду, 11 декабря, в Киеве началась еще одна встреча Президента Виктора Януковича и Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что Кэтрин Эштон и Янукович вчера провели встречу в Киеве, которая длилась более трех часов и где "обсудили все необходимые вопросы".

После встречи с Президентом европейский дипломат отправилась на Майдан, где встретилась с лидерами оппозиции, а ночью силовики начали штурм Евромайдана.

"Сейчас, спустя несколько часов, я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева. Власти не нужно было действовать под покровом ночи, чтобы начать общение с обществом с помощью милиции", — сказала Эштон.

Все о разгоне нового Евромайдана читайте здесь.