Суд вынес первый приговор за штурм Банковой

Апелляционный суд Киева вынес первый приговор за участие в штурме Банковой.

Об этом сообщает УНИАН.

Свой вердикт услышал 39-летний Юрий Болотов – частный предприниматель, бывший директор группы "Океан Эльзы".

Суд приговорил его к штрафу и выпустил из-под стражи.

У здания суда собралось около 500 митингующих - чтобы поддержать подсудимых, которых они считают невиновными - они скандировали "Свободу невиновным".

Кроме того, само здание находилось под усиленной охраной: на постах стояли несколько сотен милиционеров, в основном - "Беркут".

Напомним ,как сообщал "Главред", 3 декабря девять задержанных на Банковой были определены судом под арест – на два месяца.

Тогда адвокаты арестованных заявляли о множестве нарушений законодательства во время ареста и предварительного заключения.