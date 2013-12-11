Тимошенко призывает мир действовать: в Украине построят кладбище свободы

Экс-премьер Юлия Тимошенко призвала мировое сообщество остановить авторитарный режим в Украине и начать действовать.

Об этом сообщается на сайте партии Батькивщина.

"Остановите авторитарный режим в Украине финансовыми и визовыми санкциями, международными антикоррупционными расследованиями. В противном случае в Украине построят кладбище свободы. Действуйте", - призвала Тимошенко.

"Каждый удар дубинкой "Беркута" по мирным украинцам на Майдане - это удар дубинкой по общечеловеческим ценностям, которые вы пытаетесь сделать основой жизни человечества. Я умоляю вас: действуйте!", - отмечено в сообщении.

Тимошенко убеждена, что в сложившейся ситуации переговоры с властью не нужны - необходимо требовать отставки Президента Виктора Януковича и "его окружения".

"Никаких переговоров с бандой, никаких круглых столов с ними. Только немедленная отставка Януковича и его окружения", - говорится в заявлении Тимошенко.

Напомним, ночью, 11 декабря, несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан с разных сторон и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

В милиции назвали штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории".

Лидеры оппозиции, призывают людей мобилизиваться и идти на Майдан, поддержать митингующих.

Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".