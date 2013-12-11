-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
-
Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото Facebook.com
В Мариинском парке, недалеко от Верховной Рады, проходит митинг сторонников Партии регионов.
Об этом сообщается на странице Евромайдана в Facebook.
Отметим, что сбор участников митинга начался еще около 9 часов утра, а после его начала перед активистами выступила нардеп Елена Бондаренко, которая поблагодарила собравшихся за поддержку.
Участники митинга объявили свое собрание бессрочным - оно позиционируется ими как Анти-Майдан и ставится в противовес Евромайдану на центральной площади столицы.
Фото: Facebook.com/ЕвроМайдан