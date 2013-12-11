Митинг сторонников ПР у Верховной Рады: опубликованы фото

В Мариинском парке, недалеко от Верховной Рады, проходит митинг сторонников Партии регионов.

Об этом сообщается на странице Евромайдана в Facebook.

Отметим, что сбор участников митинга начался еще около 9 часов утра, а после его начала перед активистами выступила нардеп Елена Бондаренко, которая поблагодарила собравшихся за поддержку.

Участники митинга объявили свое собрание бессрочным - оно позиционируется ими как Анти-Майдан и ставится в противовес Евромайдану на центральной площади столицы.

Фото: Facebook.com/ЕвроМайдан