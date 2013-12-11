После штурма Евромайдана оппозиция выдвинула власти три условия

После ночного штурма Евромайдана оппозиция выдвинула власти три условия начала переговоров.

Их назвал на брифинге экс-глава МВД Юрий Луценко, сообщает УНИАН. Политик отметил, что оппоненты власти требуют отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко, отвода бойцов спецназа с Майдана Независимости и освобождения задержанных ранее активистов Евромайдана.

"Это минимальные условия для того, чтобы кто-то с кем-то разговаривал", - сказал Луценко. Также он подчеркнул, что "согласно регламенту "Беркута", он не имеет права бить дубинками по голове в любом случае".

"То, что делается сегодня, это нарушение всех конституционных и законных рамок. Фактически это милицейский путч во главе с Захарченко по команде нынешних глав государства", - заявил Луценко.

При этом он подчеркнул, что предлагает всем инициаторам круглого стола, в частности, бывшим Президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Виктору Ющенко, прийти на переговоры на Евромайдан. Луценко пошутил, что на Крещатике есть много магазинов, "где продаются памперсы", и отметил, что "силой разогнать Майдан не удастся".

"Можно зачистить баррикады, но нельзя зачистить сознание миллионов людей, которые выходили и опять выйдут на улицы Киева", - добавил политик.

Напомним, Евромайдан выстоял в результате штурма в ночь на 11 декабря. Все подробности события читайте в спецтеме "Главреда".