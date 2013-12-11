Во Львове фракция Партии регионов самораспустилась

Трое депутатов Львовского горсовета заявили о своем выходе из фракции Партии регионов - после этого фракция прекратила свое существование. Об этом сообщил пресс-секретарь горсовета Василий Павлюк, передает "Сегодня".

"Ко мне обратились депутаты из Партии регионов, которые написали заявления о выходе из этой политической силы. Это значит, что фракции ПР в горсовете Львова больше не существует", – сказал Павлюк.

Также он добавил, что эти заявления стали реакцией депутатов на события в стране.

Отметим, что один из регионалов, директор Львовской Оперы Тадей Эдер, в своем заявлении причиной выхода из фракции назвал "возвращение к творческой деятельности".

Еще двое представителей регионалов – начальник академии Сухопутных войск Павел Ткачук и Владимир Пасичнык – решили стать внефракционными.

Напомним, как сообщал "Главред", после попытки разгона Евромайдана в ночь на 11 декабря о своем желании поеехать в Киев для участия в этой акции протеста заявили 30 тысяч львовян.