Во Львове фракция Партии регионов самораспустилась

Фракция Партии регионов во Львовском госовете прекратила свое существование после выхода из нее троих депутатов.
"Ко мне обратились депутаты из Партии регионов, которые написали заявления о выходе из этой политической силы. Это значит, что фракции ПР в горсовете Львова больше не существует", – сказал Павлюк.
Также он добавил, что эти заявления стали реакцией депутатов на события в стране.
Отметим, что один из регионалов, директор Львовской Оперы Тадей Эдер, в своем заявлении причиной выхода из фракции назвал "возвращение к творческой деятельности".
Еще двое представителей регионалов – начальник академии Сухопутных войск Павел Ткачук и Владимир Пасичнык – решили стать внефракционными.
Напомним, как сообщал "Главред", после попытки разгона Евромайдана в ночь на 11 декабря о своем желании поеехать в Киев для участия в этой акции протеста заявили 30 тысяч львовян.