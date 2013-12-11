После штурма Евромайдана ПАСЕ создает подкомитет по Украине

В среду, 11 декабря, после ночного штурма Евромайдана политическая комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы создает специальный подкомитет по ситуации в Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссия ПАСЕ "призывает украинские власти обеспечить немедленный доступ докладчикам по мониторингу обязательств страны перед Советом Европы" и высказывает надежду на то, что докладчики посетят страну как можно быстрее. О конкретных сроках визита в документе не сказано. Кроме того, комиссия приняла решение создать специальный подкомитет по ситуации на Украине.

Высказываясь в целом по ситуации, комиссия призвала "все стороны в Украине воздержаться от любых актов насилия и запугивания" и считает, что подобные действия "будут еще больше подрывать стабильность страны, в том числе демократический процесс". Она напоминает, что Украина, как страна Совета Европы, "должна в полной мере уважать европейские стандарты в области свободы собраний, выражения мнений и ассоциаций".

Комиссия выразила обеспокоенность в связи с насильственной эскалацией кризиса и "призывает все стороны принять участие в политическом диалоге, направленном на мирное урегулирование, и продолжить демократические реформы". Сообщается также, что политкомиссия ПАСЕ "приветствует инициативу Генерального секретаря Совета Европы о создании экспертной консультативной группы для наблюдения за расследованием инцидентов с применением насилия в Киеве".

Ранее "Главред" сообщал, что в ночном штурме Евромайдана участвовали несколько тысяч бойцов "Беркута", "Тигра", Внутренних войск МВД и других силовиков. Они прорвали укрепления оппозиции, снесли баррикады и палаточный городок участников акции. Киевляне откликнулись на призыв стоявших на Майдане людей о помощи и помогли выстоять.

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