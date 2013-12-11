Эштон после встречи с Януковичем: начать диалог будет сложнее

После событий ночью на Евромайдане, где бойцы спецвойск и "Беркута" пытались штурмовать Майдан, начать политический диалог между Украиной и Евросоюзом будет сложнее.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон после встречи с Президентом Виктором Януковичем, пишет УНИАН

"Из бесед с представителями гражданского общества, оппозиции и бывших украинских Президентов я пришла к выводу, что действия полиции прошлой ночью делают начало политического диалога более трудным, чем раньше. В ближайшие часы я постараюсь изучить все возможные пути, чтобы гарантировать, что настоящее мирное решение все еще возможно. Это потребует большей политической смелости и решительности", - сказала она.

Эштон также заявила о том, что "глубоко обеспокоена предпринятыми прошлой ночью действиями".

По ее словам, Президент Виктор Янукович заверил ее в готовности к диалогу, и она призывает его реализовать эту готовность.

"Во время длительной дискуссии, которая была у меня с Президентом, он уверил меня, что он готов к диалогу, и я призываю его сделать это. Он также подтвердил свое желание подписать Соглашение об ассоциации. Я обсудила с ним насущную необходимость освободить арестованных и обеспечить быстрое и справедливое расследование с тем, чтобы привлечь виновных в насилии к правосудию", - говорится в заявлении.



Напомним, по мнению заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, у украинской власти все еще есть возможность повести страну по пути европейского будущего.

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