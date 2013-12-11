Миндоходов намерено продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Министерство доходов и сборов Украины намерено продлить на 2014 год практику моратория на проведение проверок малого и среднего бизнеса.



Как сообщает УНИАН, такое решение было принято в ходе общения главы министерства Александра Клименко с представителями малого и среднего бизнеса в Киеве.



"В 2014 году мы пойдем навстречу бизнесу – продлим мораторий", - сказал Клименко.



Вместе с тем, он обратил внимание на то, что мораторий не отменяет контроля над сферой администрирования налогообложения.



"Мы говорим "хорошо, мы не будем проверять, будет мораторий". Но ведь контроль нельзя терять", - сказал министр.



При этом он выразил благодарность предпринимателям за то, что в условиях отсутствия проверок Миндоходов фиксировало рост доходов бюджета и рост количества предпринимателей.



Как сообщалось, в 2013 году дополнительным стимулом развития малого и среднего бизнеса стало введение упрощенной системы налогообложения. В ней работают 1,5 млн налогоплательщиков.