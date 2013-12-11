Янукович пообещал Эштон мирно урегулировать ситуацию в Украине

В среду, 11 декабря, Президент Виктор Янукович заверил Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон в намерении мирным путем урегулировать ситуацию в стране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Янукович и Эштон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, внутриполитическую ситуацию в стране. "Во время беседы Президент еще раз подтвердил верность пути евроинтеграции Украины и мирное урегулирование ситуации в стране", - проинформировали в пресс-службе.

Стороны подчеркнули важность проведения общенационального круглого стола, который должен стать важным шагом в налаживании взаимопонимания в обществе, отмечается в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночном штурме Евромайдана участвовали несколько тысяч бойцов "Беркута", "Тигра", Внутренних войск МВД и других силовиков. Они прорвали укрепления оппозиции, снесли баррикады и палаточный городок участников акции. Киевляне откликнулись на призыв стоявших на Майдане людей о помощи и помогли выстоять.

Ранее "Главред" сообщал, что после встречи с Януковичем Эштон заявила: из-за штурма Евромайдана начать политический диалог между Украиной и Евросоюзом будет сложнее.

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