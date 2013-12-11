Политолог о штурме Евромайдана: это сценарий, выгодный Путину

В штурме Евромайдана в ночь на 11 декабря и разгоне акции протеста в центре Киева 30 ноября можно увидеть сценарий, выгодный России и ее президенту Владимиру Путину.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Алексей Гарань.

"Власть в который раз поступила так, что спровоцировала мобилизацию людей. Сначала мы наблюдали это в "черную субботу" 30 ноября (при разгоне Евромайдана - ред.), а теперь – вчера. Почему? У меня такое ощущение, что Янукович настойчиво лезет в петлю своей головой, которую ему делает Россия. Потому что такие действия полностью дискредитируют Януковича, подрывают к нему доверие со стороны европейских партнеров, они делегитимизируют власть в глазах украинского населения", - отметил эксперт.

Он также не исключил, что в ночь на четверг, 12 ноября, также может повториться штурм Евромайдана. "Учитывая то, как действует власть, сейчас все возможно. Пока что она выбирает наихудшие сценарии развития. Кто предлагает такие варианты? Я думаю, что активно действует "пятая колонна" Кремля", - сказал Гарань.

"Если в окружении президента есть умные люди, то они должны были предусмотреть, что такие действия спровоцируют массовый выход людей на улицы. А умные люди там есть. А почему выбран именно этот глупый вариант? Просто кто-то разыгрывает вариант, выгодный Путину", - считает он.

Вместе с тем, экcперт уверен, что после силовых действий против Евромайдана власть обречена, независимо от того, будет ли найден компромисс. "Пока что власть полностью не готова к мирному решению этого кризиса. Если власть пойдет на дальнейшее силовое противостояние, это будет значить, что она обречена, даже если ей удастся разогнать Майдан", - отметил политолог.

Также он назвал возможный путь выхода из кризисной ситуации. "Он – в разумных переговорах. Но переговоры не для того, чтобы затянуть ситуацию, а чтобы решить, как действовать стране в целом. Это, безусловно, будет означать отставку министра внутренних дел (как того требует оппозиция - ред.), правительства, формирование переходного (возможно, коалиционного) правительства. Это будет означать уменьшение полномочий президента, то есть возобновление Конституционной реформы, и досрочные выборы. Это единственный путь, когда президент и его сыновья смогут уберечь себе в этой стране и свое имущество. Если у них хватит ума, то это путь для отхода. Иначе – им просто придется уехать из страны и оставить свое имущество.

Напомним, "Беркут" штурмовал Евромайдан в ночь на 11 ноября. Подробности события читайте в спецтеме "Главреда".