Янукович пообещал Эштон в течение суток "что-то сделать"

В среду, 11 декабря, Президент Виктор Янукович встретился с Кэтрин Эштон и пообещал Высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности мирным путем урегулировать ситуацию в стране в течение суток и принять меры для разрешения кризисной ситуации в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Из того, что я услышала от господина Президента, в течение 24 часов должно быть что-то сделано", - отметила она.

Эштон уточнила, что "мы готовы предлагать любую поддержку, которая нужна Украине".

"Мы не будем вмешиваться в то, как должен идти диалог, но мы готовы оказывать свою поддержку", - сказала она.

После встречи с властями, оппозицией и общественностью она уточнила, что "в краткосрочной перспективе необходимо выйти на диалог, а затем подумать о долгосрочных планах".

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович пообещал Кэтрин Эштон мирным путем урегулировать ситуацию в стране.

В то же время сама Эштон заметила, что после штурма Евромайдана начать политический диалог между Украиной и Евросоюзом будет сложнее.