Янукович пообещал оппозиции, что разгона мирных акций не будет

После попытки ночного штурма Евромайдана и неудачного проведения "круглого стола" по выходу из кризиса Президент Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Я неоднократно подчеркивал, что единственно возможный путь - это путь примирения и взаимопонимания. Действия всех сторон должны проходить исключительно в рамках законов и Конституции Украины", - заявил Президент.

Он пригласил представителей всех политических сил, святых отцов, представителей общественности к общенациональному диалогу. "Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов", - говорится в заявлении.

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

"Как Президент Украины, гарант Конституции сделаю все необходимое для нормального функционирования страны, защиты прав и интересов каждого ее гражданина, обеспечения мира и спокойствия в нашем государстве", - говорится в заявлении Януковича.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночном штурме Евромайдана участвовали несколько тысяч бойцов "Беркута", "Тигра", Внутренних войск МВД и других силовиков. Они прорвали укрепления оппозиции, снесли баррикады и палаточный городок участников акции. Киевляне откликнулись на призыв стоявших на Майдане людей о помощи и помогли выстоять.

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видео: ТСН