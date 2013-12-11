На штурм Майдана могут бросить тюремный спецназ – оппозиция

В среду, 11 декабря, в оппозиции заявили, что опасаются нового штурма Майдана Независимости в Киеве силами бойцов спецназа Госпенитенциарной службы.

Об этом на свой странице в Facebook написал нардеп от "Батькивщины" Николай Княжицкий.

"Мне сообщают: сейчас на территории аппарата ГПтС, по адресу ул. Мельникова, 81, находится спецназ (тюремный) в количестве 100 человек в снаряжении. Это подается как предупреждение угрозы беспорядков рядом с учреждениями исполнения наказаний", - написал нардеп.

"Но зная личные связи главы службы Лисицкова с генпрокуром Пшонкой и министром МВД Захарченко возможно предположить и применение этих подразделений и против митингующих, в составе групп реагирования МВД", - поделился мнением оппозиционер.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночном штурме Евромайдана участвовали несколько тысяч бойцов "Беркута", "Тигра", Внутренних войск МВД и других силовиков. Они прорвали укрепления оппозиции, снесли баррикады и палаточный городок участников акции. Киевляне откликнулись на призыв стоявших на Майдане людей о помощи и помогли выстоять.

Также напомним, что попытки Президент Виктор Янукович уже пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы.

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Фото: 34.ua