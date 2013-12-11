11-ти оппозиционным нардепам грозит арест - Москаль

В Администрации Президента, Генпрокуратуре и МВД готовят вручение о подозрение 11-ти оппозиционным нардепам с тем, чтобы добиться из ареста. Однако в Раде, которая должна дать свое согласие на их арест, пока нет необходимых 226-ти голосов.

Об этом на свой странице в Facebook написал нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль.

"Из достоверных источников, приближенных к Администрации Президента, Генпрокуратуре и МВД, стало известно, что готовится вручение сообщений о подозрении в совершении преступлений по открытым уголовным производствам одиннадцати народным депутатам, а также представление в Верховную Раду о согласии на привлечение этих нардепов к уголовной ответственности", - написал нардеп.

По его словом, речь идет об Арсении Яценюке, Александре Турчинове, Олеге Тягнибоке, Игоре Мирошниченко и других.

"Единственное, что тормозит этот процесс, - то, что у власти пока нет 226 голосов в ВР. Фракция коммунистов дала согласие на голосование, но еще не хватает 26 голосов среди Партии регионов и внефракционных. Сейчас идет безумная обработка депутатов (среди ПР и внефракционных, ранее голосовавших синхронно с властью), не согласных с силовым и репрессивным решением вопроса", - рассказал Москаль.

Он заметил, что представление в Раду может быть направлено в любой день следующего пленарного заседания. "Главный вопрос - найдет ли власть необходимые 226 голосов, и не будет ли заблокирована Рада до Нового года", - поделился мнением оппозиционер.

Ранее "Главред" сообщал, что после вчерашнего допроса в Генпрокуратуре Яценюк предположил: впоследствии его статус могут изменить со свидетеля по делу о штурме на Банковой на подозреваемого по другому делу.