В Киеве готовят 200-тысячный анти-Майдан - СМИ

Руководство страны поставило перед Министерством обороны и другими ведомствами задачу обеспечить проведение масштабного провластного митинга в противовес Евромайдану.

Об этом со ссылкой на источник в СНБО сообщает ZN.UA.

По данным источника, руководство страны поставило перед Минобороны задачу обеспечить на выходные 14-15 декабря питание (полевые кухни, столовые), размещение и обеспечение топливом 200 тысяч гражданских. Они должны прибыть в Киев для участия в альтернативных массовых мероприятиях в поддержку президента Виктора Януковича.

Обеспечение численности митинга соответствующими разнарядками возложено на областных губернаторов.

МВД поручено сопровождение прибывающих из регионов участников митингов и обеспечение безопасности мероприятия. Согласно данным источника, "Укрзализныця" получила команду максимально содействовать перемещению участников провластных акций в столицу.

Любопытно, что источник издания назвал поставленную перед Минобороны задачу невыполнимой в полном объеме, поскольку заявленное число в 200 тысяч демонстрантов почти вдвое превышает численность всех Вооруженных сил Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что на 15 декабря оппозиция наметила свою акцию. Напомним, что акции 1-го и 8-го декабря собирали соответственно 800 тысяч и около 1 млн участников.