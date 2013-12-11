Яценюк и Тягнибок назвали условия переговоров с властью

Лидеры оппозиционных фракции "Батькивщина" и партии "Свобода" Арсений Яценюк и Олег Тягнибок заявили, что после штурма Евромайдана в ночь на 11 декабря их переговоры с властью возможны только при выполнении ряда требований.



Об этом они заявили на пресс-конференции сообщает УНИАН.



В частности, Яценюк сказал, что переговоры могут быть только тогда, когда Евромайдан "даст мандат" оппозиции на это.

По словам Тягнибока, руководство страны должно выполнить ряд требований, в частности, освободить заключенных активистов и не применять силы против Евромайдана.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович призвал оппозицию к диалогу за "круглым столом" и пообещал не допустить применения силы против мирных акций.

Перед этим условия переговоров оппозиции с властью назвал Юрий Луценко, среди них - отставка главы МВД Виталия Захарченко.



Отметим, что конфликтная ситуация в украинском обществе обострилась после атаки "Беркута" и милиции на Евромайдан в центре Киева в ночь на среду, 11 декабря.

