Штурм Евромайдана: приговор или шанс для оппозиции

На расширение Евромайдана власть решила ответить ассиметрично, продемонстрировав силовые возможности и усложнив до предела поиск компромисса. На Банковой вновь пытаются копировать российские методы выхода из кризисных ситуаций, не замечая их неэффективности в отечественных условиях с упорством, достойным лучшего применения.

Вопреки сложившейся в Украине в последние десятилетия традиции искать выход из конфликтных ситуаций через диалог, нынешняя власть решила отклониться от выбранной ее предшественниками модели. Хотя совсем недавно уже имела возможность убедиться, что силовое воздействие оказывает на протестующих мобилизационный эффект, - после разгона студентов 30 ноября на улицы Киева вышли полмиллиона людей, а в следующее воскресенье массовый митинг повторился. Видимо, во власти протестный шквал посчитали случайностью, либо же чрезмерно завысили действенность предварительно проведенного поигрывания мускулами, когда в центре столицы два дня подряд "минировались" ключевые станции метро, а защитники правопорядка повально десантировались в окрестностях Майдана.

Хотя поведение силовиков в жаркую ночь на 11 декабря не отличалось прежней жестокостью, в истинности поставленной им задачи – очистить центральные улицы не только от баррикад – сомневаться не приходится. Однако приказ сделать это любой ценой отдан не был. Да и штурм здания Киевской горадминистрации проводился без лишней агрессии, в противном случае окопавшихся там активистов выкурили бы с помощью спецсредств. Похоже, пока власть решила остановиться на полусиловом варианте, проводя позиционные бои с упором на устрашение и наращивание среди митингующих панических настроений. К тому же, защитники Майдана оказались на высоте – не только стойко выдержали натиск, но и доказали боеспособность своей армии.

Особого внимания заслуживает тот факт, что провести "расчистку дорог" в столице с помощью сотрудников "Беркута" решили во время пребывания здесь высокопоставленных международных эмиссаров – помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон, которые накануне в течение нескольких часов общались с президентом. Произошедшее вряд ли положительно скажется на переговорах в евроинтеграционном направлении, да и шансов на возобновление сотрудничества с МВФ не повысит. Создается впечатление, что остающаяся в открытом состоянии дверь в Европу для Украины не только раздражает "ястребов" в президентском окружении, но и чрезмерно их тревожит. И они пытаются ее закрыть как можно быстрее всеми доступными методами.

Впрочем, даже после такой недвусмысленной демонстрации намерений украинской власти в отношении направления движения страны, западные политики не опускают рук. Высказав возмущение и презрение в отношении применения силы против митингующих, они продолжают искать способы повлиять на президента Украины. Уезжающие сегодня Нуланд и Эштон после повторных встреч с Виктором Януковичем настроены оптимистично и заявили, что возможности продвижения страны по европейскому пути остаются. Правда, это и не удивительно, за последние несколько месяцев Янукович изрядно поднаторел в умении убеждать своих зарубежных визави.

Призывы отечественных оппозиционеров к международной общественности немедленно применить к представителям власти санкции пока остаются без ответа. Этот способ влияния на Западе используют осторожно, дозировано и только в самых крайних случаях. И, судя по всему, там пока не считают возможности для диалога исчерпанными. Украину попытаются удержать в орбите влияния ЕС и, очевидно, в ближайшие дни интенсивность визитов западных переговорщиков в Киев возрастет.

Наметившиеся вчера слабые признаки стремления власти сесть за стол переговоров сегодня уже однозначно выглядят иллюзией, готовившейся в спешке. Слишком уж наигранно Виктор Янукович описывал трем бывшим президентам свое видение случившегося 30 ноября. Да и его обещание похлопотать перед генпрокурором о смягчении меры пресечения для некоторых задержанных 1 декабря активистов, арестованных на два месяца, - не более чем очередная попытка отмежеваться от происходящего. Из 12 задержанных на данный момент выпустили шестерых. Такое приглашение к диалогу больше похоже на шантаж, тем более что избивавшие людей сотрудники "Беркута" вообще не привлечены к ответственности, равно как и отдавшие им такой приказ. Объективное расследование разгона "студенческого" майдана под руководством отказавшегося уйти в отставку главы МВД Виталия Захарченко затянулось до неприличия.

Силовой ответ Евромайдану оказался предельно четким и понятным - власти не опасаются последствий, грозящих расколом страны, ее ослаблением на международной арене и даже потерей суверенитета. Теперь свое слово должны сказать оппозиционеры, формально возглавившие протестующих.

Евромайдан объявил полную мобилизацию сторонников, поскольку каждая следующая ночь может стать для него последней. Но пришедшим на зов гражданам лидеры оппозиции должны, наконец, представить конкретный план действий, а не набор лозунгов. И начать реализовывать его нужно прямо сейчас, не дожидаясь традиционного вече в воскресенье, которое уже может просто не состояться. О своих предложениях напомнила Юлия Тимошенко. Возможно, после проведенной на баррикадах ночи они уже не покажутся ее соратникам чрезмерно радикальными.