Штурм Евромайдана: приговор или шанс для оппозиции

11 декабря 2013, 20:32

Евромайдан объявил полную мобилизацию сторонников, поскольку каждая ночь может стать для него последней...

Ночной штурм Евромайдана

На расширение Евромайдана власть решила ответить ассиметрично, продемонстрировав силовые возможности и усложнив до предела поиск компромисса. На Банковой вновь пытаются копировать российские методы выхода из кризисных ситуаций, не замечая их неэффективности в отечественных условиях с упорством, достойным лучшего применения.

Вопреки сложившейся в Украине в последние десятилетия традиции искать выход из конфликтных ситуаций через диалог, нынешняя власть решила отклониться от выбранной ее предшественниками модели. Хотя совсем недавно уже имела возможность убедиться, что силовое воздействие оказывает на протестующих мобилизационный эффект, - после разгона студентов 30 ноября на улицы Киева вышли полмиллиона людей, а в следующее воскресенье массовый митинг повторился. Видимо, во власти протестный шквал посчитали случайностью, либо же чрезмерно завысили действенность предварительно проведенного поигрывания мускулами, когда в центре столицы два дня подряд "минировались" ключевые станции метро, а защитники правопорядка повально десантировались в окрестностях Майдана.

Хотя поведение силовиков в жаркую ночь на 11 декабря не отличалось прежней жестокостью, в истинности поставленной им задачи – очистить центральные улицы не только от баррикад – сомневаться не приходится. Однако приказ сделать это любой ценой отдан не был. Да и штурм здания Киевской горадминистрации проводился без лишней агрессии, в противном случае окопавшихся там активистов выкурили бы с помощью спецсредств. Похоже, пока власть решила остановиться на полусиловом варианте, проводя позиционные бои с упором на устрашение и наращивание среди митингующих панических настроений. К тому же, защитники Майдана оказались на высоте – не только стойко выдержали натиск, но и доказали боеспособность своей армии.

Особого внимания заслуживает тот факт, что провести "расчистку дорог" в столице с помощью сотрудников "Беркута" решили во время пребывания здесь высокопоставленных международных эмиссаров – помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон, которые накануне в течение нескольких часов общались с президентом. Произошедшее вряд ли положительно скажется на переговорах в евроинтеграционном направлении, да и шансов на возобновление сотрудничества с МВФ не повысит. Создается впечатление, что остающаяся в открытом состоянии дверь в Европу для Украины не только раздражает "ястребов" в президентском окружении, но и чрезмерно их тревожит. И они пытаются ее закрыть как можно быстрее всеми доступными методами.

Впрочем, даже после такой недвусмысленной демонстрации намерений украинской власти в отношении направления движения страны, западные политики не опускают рук. Высказав возмущение и презрение в отношении применения силы против митингующих, они продолжают искать способы повлиять на президента Украины. Уезжающие сегодня Нуланд и Эштон после повторных встреч с Виктором Януковичем настроены оптимистично и заявили, что возможности продвижения страны по европейскому пути остаются. Правда, это и не удивительно, за последние несколько месяцев Янукович изрядно поднаторел в умении убеждать своих зарубежных визави.

Призывы отечественных оппозиционеров к международной общественности немедленно применить к представителям власти санкции пока остаются без ответа. Этот способ влияния на Западе используют осторожно, дозировано и только в самых крайних случаях. И, судя по всему, там пока не считают возможности для диалога исчерпанными. Украину попытаются удержать в орбите влияния ЕС и, очевидно, в ближайшие дни интенсивность визитов западных переговорщиков в Киев возрастет.

Наметившиеся вчера слабые признаки стремления власти сесть за стол переговоров сегодня уже однозначно выглядят иллюзией, готовившейся в спешке. Слишком уж наигранно Виктор Янукович описывал трем бывшим президентам свое видение случившегося 30 ноября. Да и его обещание похлопотать перед генпрокурором о смягчении меры пресечения для некоторых задержанных 1 декабря активистов, арестованных на два месяца, - не более чем очередная попытка отмежеваться от происходящего. Из 12 задержанных на данный момент выпустили шестерых. Такое приглашение к диалогу больше похоже на шантаж, тем более что избивавшие людей сотрудники "Беркута" вообще не привлечены к ответственности, равно как и отдавшие им такой приказ. Объективное расследование разгона "студенческого" майдана под руководством отказавшегося уйти в отставку главы МВД Виталия Захарченко затянулось до неприличия.

Силовой ответ Евромайдану оказался предельно четким и понятным - власти не опасаются последствий, грозящих расколом страны, ее ослаблением на международной арене и даже потерей суверенитета. Теперь свое слово должны сказать оппозиционеры, формально возглавившие протестующих.

Евромайдан объявил полную мобилизацию сторонников, поскольку каждая следующая ночь может стать для него последней. Но пришедшим на зов гражданам лидеры оппозиции должны, наконец, представить конкретный план действий, а не набор лозунгов. И начать реализовывать его нужно прямо сейчас, не дожидаясь традиционного вече в воскресенье, которое уже может просто не состояться. О своих предложениях напомнила Юлия Тимошенко. Возможно, после проведенной на баррикадах ночи они уже не покажутся ее соратникам чрезмерно радикальными.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евромайдан оппозиция власть Наталия Гейчук аналитика разгон Евромайдана штурм Евромайдана
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять