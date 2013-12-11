Американский сенатор назвал ужасным использование силы против Евромайдана

Влиятельный американский сенатор Джон Маккейн считает, что использование украинскими властями силы против мирных демонстрантов в Киеве нарушает основные права человека.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

"Это ужасно, что украинские власти решили использовать насилие и угнетение в отношении мирных демонстрантов в Майдане в Киеве", - отмечает он.

"Такое подлое поведение нарушает самые основные универсальные права - особенно свобода слова и собраний - что задолжали всем людям", - считает сенатор.

"Если правительство Украины считает, что грубая сила и политика страха может довести его до конца нынешнего кризиса, оно глубоко заблуждается", - поделился мнением американский политик.

"Все больше украинцев показывают, что они больше не боятся. Эти храбрые мужчины и женщины должны знать, что они не одиноки. Их друзья во всем мире солидарны с ними. Мы будем держать внимание мировой общественности на борьбе Украины за свободу, справедливость и возможности, и мы будем требовать последствия для любых преступлений, совершенных против украинцев, которые мирно осуществляющих свои основные права человека", - резюмировал Маккейн он.

Ранее "Главред" сообщал, что США устами зама госсекретаря Виктории Нуланд заявили, что у украинской власти все еще есть возможность повести страну по пути европейского будущего.