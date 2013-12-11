Кличко на Евромайдане: сегодня будут провокации

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко считает, что этой ночью на Евромайдане в Киеве будут провокации, а митингующих будут снова пытаться вытеснить из центра столицы.



Об этом он заявил, выступая на митинге на Майдане Независимости, сообщает УНИАН.

"Я уверен в том, что сегодня также будут провокации, будут делать все, чтобы вытеснить нас, но нас гораздо больше", - сказал Кличко

В то же время, он заверил, что "и всех украинцев из Украины не вытеснить".

"Мы сделаем все, чтобы кучка людей, которая на сегодняшний день думает, что она приватизировала власть и что она может сделать все, ушла", - пообещал Кличко.



Напомним, в ночь на среду, 11 декабря, "Беркут" и милиция штурмовали Евромайдан и сносили баррикады, но вытеснить митингующих из центра Киева им не удалось.

