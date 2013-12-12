Депутаты пугают Крым Евромайданом: нам запретят говорить на русском языке

Президиум Верховной Рады Крыма обнародовал обращение к жителям республики, в котором депутаты заявляют об опасности акций протеста на Евромайдане и предупреждают, что крымчанам могут запретить говорить по-русски.

"Крымчане! В эти дни без преувеличения решается судьба Украины и одновременно судьба автономии. А значит, и наша с вами судьба", - идет речь в обращении, опубликованном на сайте парламента АРК.

Далее депутаты предупреждают о серьезной, по их мнению, опасности, которой Евромайдан грозит республике.



"Используя технологии "цветных" революций, организаторы уличных беспорядков в Киеве стремятся любой ценой захватить власть в стране. Они уже поделили ключевые посты в государственных структурах, о чем свидетельствуют обнародованные документы, и, одурманенные жаждой власти, не остановятся ни перед чем", - говорится в обращении.

Также говорится о том, чем Евромайдан, по мнению авторов документа, может грозить Крыму. "Хорошо зная зачинщиков и спонсоров этого преступного сценария, мы с полной уверенностью можем утверждать, что разрушительные процессы, в первую очередь, коснутся автономного статуса Крыма. Мы с вами рискуем потерять все, чего с таким трудом достигли за годы существования нашей республики. Нас лишат права говорить, писать, получать образование на родном для большинства крымчан русском языке", - предупреждают авторы обращения.



Также они призывают крымчан к активному противодействию: "Сегодня Крым стоит перед выбором: или стерпеть насильственную майданизацию, или дать решительный отпор антигосударственным и антикрымским силам. Поэтому мы обращаемся к каждому из вас, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, политических взглядов, с призывом продемонстрировать нашу общую позицию. Ни у кого в Киеве не должно быть иллюзий, что Крым послушно смирится с навязанной нам чужой волей"

"Только вместе мы можем отстоять нашу общую крымскую судьбу. Автономия в опасности! Будьте готовы встать на ее защиту!" - призывают авторы документа.

Напомним, в ночь на среду, 11 ноября, правоохранители штурмовали Евромайдан в Киеве: больше читайте в спецтеме "Главреда".