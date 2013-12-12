Депутат обнаружил в центре Киева 2 тысячи "титушек": опубликованы фото

К Мариинскому парку в центре Киева свезли около 2 тысяч "титушек". Нардепы опасаются провокаций против участников Евромайдана.

Об этом заявил депутат от "УДАРа" Виталий Чугунников, сообщает пресс-служба партии. Также политик выложил в Сеть фото с изображением людей "спортивной внешности", собирающихся в центре столицы.



"По нашей информации, сейчас в Мариинском парке находится около 2000 "титушек". Их разбивают на группы по 5 человек. Похоже на то, что таким образом, небольшими группками, их собираются засылать в среду мирных митингующих для дальнейших провокаций", - сказал Чугунников.

В связи с этим, в партии призвали митингующих быть бдительными, не поддаваться на провокации и мирно отстаивать свои стремления.

Вместе с тем, как сообщается на странице Евромайдана в Facebook, группа провокаторов собралась на улице Городецкого.

По словам очевидцев, людей инструктируют: "Вы поняли, что вы из партии "УДАР"?"

Напомним, в ночь на среду, 11 декабря, силовики предприняли попытку штурма Евромайдана ив центре Киева.

Вечером в среду лидер "УДАРа" Виталий Кличко, выступая на Майдане, заявил, что этой ночью также будут провокации, и митингующих будут пытаться вытеснить из центра столицы.