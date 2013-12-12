США заговорили о санкциях против украинской власти: вариант "на столе"

После штурма Евромайдана в Киеве США рассматривают разные рычаги влияния на украинскую власть, среди которых и введение санкций.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Джейн Саки, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на агентство Reuters.



"Все варианты политики, включительно с санкциями, находятся на столе, но очевидно, что этот шаг сейчас пока анализируется", - отметила она. При этом представитель Госдепа не уточнила, какие именно санкции имеются в виду.



"Мы рассматриваем варианты дальнейшей политики (относительно украинского руководства). Очевидно, что решение не принято. Санкции - в том числе. Однако я не собираюсь сообщать дополнительные подробности", - добавила Саки.

Напомним, ранее госсекретарь США Джон Керри, говоря о штурме Евромайдана в Киеве, заявил, что США испытывают отвращение от такого решения украинской власти.

Попытка штурма Евромайдана произошла в ночь на среду, 11 декабря.