В ЕС подготовили резолюцию по Украине: поддержка Евромайдана и осуждение грубой силы

В Европарламенте зарегистрирован проект резолюции "О результатах Вильнюсского саммита и будущем Восточного партнерства, в частности относительно Украины".

Как сообщает ВВС Украина, в документе говорится о создании новой посреднической миссии ЕС на высшем уровне, которая бы "помогла в проведении круглого стола между правительством, демократической оппозицией и гражданским обществом и обеспечила мирное разрешение нынешнего кризиса", возникшего после приостановки Киевом евроинтеграции и разгонов Евромайдана.



Авторы проекта резолюции также выразили солидарность с участниками акций протеста в Украине.



"Европарламент решительно осуждает использование грубой силы против мирных демонстраций и подчеркивает необходимость быстрого, эффективного и независимого расследования и наказания лиц, признанных виновными; призывает к немедленному и безусловному освобождению мирных демонстрантов, арестованных в последние дни", - говорится в документе.

В проекте резолюции также поддержана финансовая помощь Украине со стороны МВФ и ЕБРР - "в осуществлении реформ, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации".

Голосование по резолюции должно состояться в четверг, 12 ноября.

Напомним, ранее европейские и американские политики осудили штурм и попытку разогнать Евромайдан в центре Киева.