На Евромайдане сказали, сколько готовы протестовать, и поставили новые баррикады: опубликованы фото

Участники Евромайдана в Киеве готовы протестовать минимум до 17 декабря - дня заседания украино-российской комиссии в Москве, на котором встретятся президенты Виктор Янукович и Владимир Путин.

"Люди готовы стоять минимум до 17 декабря - именно тогда планируется встреча украино-российской государственной комиссии, и подписание каких-то документов нелегитимной в глазах народа властью", - сообщается на странице Евромайдана в Facebook.

О том, что участники акции простоят минимум до 17 декабря, во время выступления на Евромайдане сказала и певица Руслана.

Отметим, что, по данным СМИ, 17 декабря в Москве Янукович и Путин могут подписать договор о стратегическом партнерстве Украины и РФ. Также стороны должны обсудить снятие торговых ограничений, цену на газ и другие вопросы.



Оппозиционеры заявляли, что на встрече могут быть подписаны документы, касающиеся присоединения Украины к Таможенному союзу, но эта информация подтверждения не получила.



Кроме того, в ночь на 12 декабря активисты построили новые баррикады, значительно превышающие по высоте те, которые были здесь до атаки спецназа.



Евромайдан начал серьезнее укрепляться после атаки "Беркута", отбитой в ночь на среду, 11 декабря.